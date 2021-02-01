نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ بخطط لخطف نجم لايبزيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن دخول بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات جادة مع الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم لايبزيج الألماني من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن النجم الفرنسي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023 لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 42.5 مليون يورو.

وقال حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ في تصريحات نقلتها الشبكة الألمانية: "تحدثنا مع أوباميكانو وأجرينا محادثات جيدة واحترافية مع وكيله أعماله ولنرى ما سيحدث لاحقا".

وعلى نفس الجانب، ألمح أوليفر مينتزلاف المدير الرياضي للايبزيج عن تواصله مع كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عبر محادثة هاتفية بشأن النجن الفرنسي، حيث قال في تصريحات نقلتها الشبكة الألمانية: "يمكنني أن أؤكد بأنني تحدثت مع رومينيجه هاتفيا هذا الأسبوع، حيث تربطنا علاقة وطيدة، وأخبرني بأنهم مهتمون بالفعل باللاعب، سنتحدث مرة أخرى لاحقا وسيتم إعلامنا مسبقا بالتطورات، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، أوباميكانو لديه شرط جزائي في عقده، وهذا أمر معروف، وهو ما لا يجعلنا متحكمين في قراره، والشيء الأهم هو استمراره معنا هذا الموسم على الأقل".

وأوضحت الشبكة الألمانية أن تلك التصريحات جاءت لتجعل بايرن ميونخ الأقرب للفوز بالتعاقد مع نجم دفاع لايبزيج قبل عدد من كبار أندية أوروبا على رأسهم تشيلسي.