الكبسولة تمنع أبوتريكة من زيارة بعثة الأهلي في مونديال الأندية.. تفاصيل

قال محمد الجزار، الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، إن الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها، الخميس المقبل ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف محمد الجزار خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن موسيماني عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مران الأحد، الذي ركز خلاله على تدريبات الكرة، كما أجرى أكثر من تقسيمة فنية.

كما أوضح الناقد الرياضي، أن محمد أبو تريكة لن يكون قادرا على زيارة بعثة الأهلي، بسبب"الكبسولة" الفقاعة الطبية، والفرصة الوحيدة له، هي التواجد بالمدرجات لمتابعة الأهلي ولاعبيه من قرب.