باسم مرسي: مسئول بالزمالك رفض عودتي مجددا رغم موافقة باتشيكو

قال باسم مرسي، مهاجم فريق مصر المقاصة الجديد، أنه كان يحلم بالعودة لصفوف الزمالك مجددا.
وتابع: في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "كنت أحلم بالعودة للزمالك، وتوصلت إدارة النادي مع الإنتاج الحربي للحصول على خدماتي، لكن مسؤولا بالقلعة البيضاء منع عودتي، رغم موافقة جايمي باتشيكو مدرب الفريق".
وأضاف: "بـ لغة الأرقام، كان بإمكاني العودة لقيادة هجوم زمالك من جديد، كنت أحتاج فقط للحصول على فرصة".
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