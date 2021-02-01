باسم مرسي: مسئول بالزمالك رفض عودتي مجددا رغم موافقة باتشيكو

قال باسم مرسي، مهاجم فريق مصر المقاصة الجديد، أنه كان يحلم بالعودة لصفوف الزمالك مجددا.

وتابع: في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "كنت أحلم بالعودة للزمالك، وتوصلت إدارة النادي مع الإنتاج الحربي للحصول على خدماتي، لكن مسؤولا بالقلعة البيضاء منع عودتي، رغم موافقة جايمي باتشيكو مدرب الفريق".

وأضاف: "بـ لغة الأرقام، كان بإمكاني العودة لقيادة هجوم زمالك من جديد، كنت أحتاج فقط للحصول على فرصة".