رغم خسارته السوبر السعودي.. الهلال يتطلع لإسعاد جماهيره بالتتويج ببطولتين

يأمل فريق الهلال في تكرار سيناريو موسم 2016-2017، حينما نجح في تحقيق بطولتين عوض بهما خسارة لقب كأس السوبر.
وخسر الهلال لقب كأس السوبر السعودي، أمام النصر بنتيجة 3-0، أول أمس السبت.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال خسر أمام الأهلي في النسخة الرابعة من البطولة عام 2016، لكنه نجح في إسعاد جماهيره بالصعود إلى منصة التتويج مرتين.
الأولى بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والثانية بحصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.
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