نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.

لاسيما أن يمتلك الروخيبلانكوس لقاء مؤجلة، وذلك بعد فوز على مضيفه قادش مساء أمس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وجاء في المركز الثالث فريق ريال مدريد حامل اللقب للنسخة الماضية برصيد 40 نقطة متساويا مع غريمه التقليدي فريق برشلونة، ثم يأتي فريق إشبيلية في المرتبة الرابعة بفارق نقطة واحدة عن الميرنجي.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد – 50 نقطة

2 – برشلونة – 40 نقطة

3 – ريال مدريد – 40 نقطة

4 – إشبيلية – 39 نقطة

5 – فياريال – 35 نقطة

6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة

7 – غرناطة – 29 نقطة

8 – ريال بيتيس – 27 نقطة

9 – ليفانتي – 26 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة

11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة

12 – خيتافي – 24 نقطة

13 – قادش – 24 نقطة

14 – فالنسيا – 23 نقطة

15 – إيبار – 20 نقطة

16- بلد الوليد – 20 نقطة

17- أوساسونا – 19 نقطة

18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة

19- إلتشي – 17 نقطة

20 – هويسكا – 16 نقطة