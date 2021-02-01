نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يتغنى بـ"ميسي" بعد قهر بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة عن الأسطورة ليونيل ميسي بعد الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وقال جريزمان في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب الكامب نو: "تتبقى مباريات كثيرة، وعلينا التفكير في أنفسنا، ومحاولة الفوز بجميع المباريات المتبقية، وننتظر بعدها ما سيحدث".

وبسؤاله عن طريقة احتفاله بالهدف الثاني في شباك الفريق الباسكي، والذي منح به فريقه النقاط الثلاث، أجاب بأنهم فريق جماعي، والبعض يشارك، وفي أوقت أخرى لا، ولكن الجميع جزء من الانتصار".

واختتم النجم الفرنسي حديثه بالثناء على أداء مواطنه عثمان ديمبيلي، حيث قال عنه إنه يمر بفترة طيبة للغاية، ويبذل مجهوداً كبيراً خارج الملعب، ويعتني بنفسه كثيراً.

وضرب الفريق الكاتالوني أكثر من عصفور بهذه النتيحة، أولها الثأر من "أسود الباسك" بعد خسارة لقب السوبر أمامهم قبل أسبوعين.

الفريق أيضاً واصل مسلسل انتصاراته في "الليجا" للمباراة الخامسة توالياً.