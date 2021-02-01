استعدادا لمواجهة سموحة.. يوفيتش يتسلم مهام عمله في الإسماعيلي اليوم

يبدأ البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، مهام عمله لقيادة الدراويش بداية من اليوم الاثنين إستعدادًا لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل في الدوري. واكتفى الإسماعيلي بالتعاقد مع 6 صفقات جديدة هي: - حسين السيد : ظهير ايسر - مصطفي الزناري : مدافع - محمد حسن : خط وسط - عبدالله جمعه : ظهير ايمن - احمد العش : مدافع - زياد طارق (لاعب شباب الأهلي) : هاف رايت

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