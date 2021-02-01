اليوم حفل زفاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

يحتفل عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، بزفافه اليوم، وسط حفل عائلي في حضور نجوم الكرة والإعلام.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل في الدوري.

ويغيب عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي عن مواجهة سموحة القادمة، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.