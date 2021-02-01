نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السوبر” موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري 2021/02/04 والقناة الناقلة // عاد البطل لينتقم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل إستاد جامعة الملك سعود بالرياض مباراة النصر والتعاون، بدأ البحث عن موعد مباراة النصر ضد التعاون مبكراً من قبل عشاق العالمي، الذي حقق الفوز بالسوبر للمرة الثانية على التوالي في مباراته الأخيرة على حساب غريمه التقليدي الهلال بنتيجة كبيرة ثلاثية دون رد، ويرغب المدير الفني الكرواتي “ألين هورفات” في أستغلال قوة الدفع المعنوية والتقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي ليحتل مكانته الطبيعية في الصدارة،

موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر والتعاون الخميس القادم الموافق 2021/02/04، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت مدينة القاهرة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف الفريقين في الدوري قبل اللقاء

النصر السعودي : يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبوا النصر 23 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

التعاون السعودي : التعاون في المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 25 نقطة، وخاض مباراة أكثر من النصر في الدوري فقد لعب 16 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات أيضاً وخسر الفريق في 3 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف.

نتيجة مباراة الدور الأول بين النصر والتعاون

يسعى النصر إلي الثأر من فريق التعاون السعودي، بعد أن حقق الأخير الفوز على النصر في مباراة الذهاب التي جمعتهم بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ومواصلة عروضه المميزة في الفترة الأخيرة تحت القيادة الكرواتية الجديدة والدخول إلي المربع الذهبي ومن ثم المنافسة الحقيقية على اللقب، ولكن المنافس لديه طموح في الفوز للدخول إلي المربع الذهبي في الجدول.