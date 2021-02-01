بلاي ستيشن وألعاب رماية ومطعم لبناني لبعثة الأهلي في الدوحة

خصصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية الطابق السابع من مقر إقامة البعثة الحمراء بالدوحة مكانا للترفيه للاعبي الأهلي، خاصة أن هناك قيودًا شديدة لن يُسمح بالخروج عنها بسبب الإجراءات الاحترازية خشية الاصابات بفيروس كورونا.

وتقطن البعثة في الدورين الخامس والسادس بينما تم تخصيص الطابق السابع بالفندق، وهو عبارة عن مطعم لبناني لقضاء وقت الفراغ ويتواجد به بلاي ستيشن وألعاب الرماية وتنس الطاولة .

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته بملعب جامعة قطر تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.