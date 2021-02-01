اليوم.. سيدات "سلة الأهلي" يواجه مصر للتأمين

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي، فريق مصر للتأمين، الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري.

وحرص علي هاشم المدير الفني على تجهيز اللاعبات بشكل مناسب، وعقد محاضرة مطولة خلال المران الختامي قام خلالها بمراجعة خطة اللعب ونقاط القوة والضعف في المنافس.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية بالدوري، على الترام بنتيجة 57-36.