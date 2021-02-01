مسحة طبية جديدة للمدير التنفيذي للأهلي اليوم

قامت اللجنة الطبية بمونديال العالم للاندية بعزل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي والمنسق الأمني للبعثة في فندق أخر بعيد عن مقر إقامة أبناء الرداء الاحمر في الدوحة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا .
وقال مرجان أنه لا يعاني من أي أعراض كما أن المسحة التي خضع لها بالقاهرة جائت سلبية ولكنها التزم بتعليمات اللجنة الطبية والحصول علي البروتوكول الخاص بفيروس كورونا .
وأضاف أنه سوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم ويتمني أن تكون سلبية ليعود للممارسة عمله مع البعثة الحمراء.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
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