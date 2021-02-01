شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية



زف الإعلامى أحمد شوبير بشري سارة إلى جماهير النادى الأهلي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إن محمد هاني اقترب من المشاركة في مباراة الدحيل، وذلك بعد تعافيه تماما من إصابة العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز الماضية بالدوري الممتاز .

وأضاف : " حسين الشحات أيضًا أصبح جاهزًا للمباراة المهمة، بعد تعافيه من الإصابة بشد خفيف في العضلة أستبعد على أثرها من المران الأول للقلعة الحمراء في قطر.

وعلى الجانب الآخر ، قامت إدارة النادي الأهلي بإحياء الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

وقام وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

ويتواجد محمود الخطيب ، على رأس بعثة فريق الكرة بقطر للمشاركة بمونديال العالم ، فيما تغيب العامري فاروق بسبب إصابته بفيروس كورونا.