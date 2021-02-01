الرياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري

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يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نادي سموحة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء على صالة سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية أمس، للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة، حيث عقد حمدي الصافي المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الختامية قبل اللقاء.

وحقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة، على حساب فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، ثم فاز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، وفي المباراة الماضية فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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