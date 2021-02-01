سيدات طائرة الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري

يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نادي سموحة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء على صالة سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة.
وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية أمس، للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة، حيث عقد حمدي الصافي المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الختامية قبل اللقاء.
وحقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة، على حساب فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، ثم فاز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، وفي المباراة الماضية فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0.
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