شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير التحية إلى اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز،على نجاحاها بامتياز فى كل الملفات داخل القلعة البيضاء حتى الآن.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى، إن اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك تعمل فى صمت وهدوء شديد ونجحت بدرجة امتياز فى كل الملفات الشائكة داخل الزمالك.

وأضاف: "الزمالك أصبح مليئا بالأمور الإيجابية في الفترة الأخيرة، لم أغير موقفي تجاه الزمالك لكني غيرت موقفي تجاه الأشخاص".

وتابع: "اللجنة المؤقتة هادئة والفريق يتصدر الدوري بجدارة، الزمالك أنهى بمنتهى الهدوء صفقتين وهما مروان حمدي وسيف الجزيري، وعندما رحل مصطفى محمد وجد البديل في أسرع وقت.. الزمالك أصبح خاليا من الأزمات والمشاكل تحية كبيرة للجنة المؤقتة".

وعلى الجانب الآخر، نفى محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بطلبه الرحيل عن صفوف الزمالك أثناء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جنش "إذا كنت أرغب في الرحيل، فلماذا قومت بتوقيع عقود جديدة مع نادي الزمالك؟"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.