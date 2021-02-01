جريزمان يتغنى بميسي ويصفه بالأسطورة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، أن الجميع داخل الفريق يستمتع بوجود ليو ميسي الأسطورة، وذلك عقب انتصار الفريق المهم والثمين على أتلتيك بلباو 2-1، ضمن الجولة الـ21 للدوري الإسباني.

قال غريزمان في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب الكامب نو: "تتبقى مباريات كثيرة، وعلينا التفكير في أنفسنا، ومحاولة الفوز بجميع المباريات المتبقية، وننتظر بعدها ما سيحدث".

وبسؤاله عن طريقة احتفاله بالهدف الثاني في شباك الفريق الباسكي، والذي منح به فريقه النقاط الثلاث، أجاب بأنهم فريق جماعي، والبعض يشارك، وفي أوقت أخرى لا، ولكن الجميع جزء من الانتصار".

واختتم النجم الفرنسي حديثه بالثناء على أداء مواطنه عثمان ديمبيلي، حيث قال عنه إنه يمر بفترة طيبة للغاية، ويبذل مجهوداً كبيراً خارج الملعب، ويعتني بنفسه كثيراً.

وضرب الفريق الكاتالوني أكثر من عصفور بهذه النتيحة، أولها الثأر من "أسود الباسك" بعد خسارة لقب السوبر أمامهم قبل أسبوعين.

الفريق أيضاً واصل مسلسل انتصاراته في "الليغا" للمباراة الخامسة توالياً.