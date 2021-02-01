نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة ثلاثي الأبيض، محمود عبدالرازق شيكابالا، وحمزة المثلوثي، ومحمد أشرف روقا.

وأكد طبيب الزمالك أن شيكابالا من بعض الآلام في منطقة أسفل الظهر، وعلى إثرها خضع لجلسة تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم بالأمس.

وكشف أن محمد أشرف روقا واصل برنامجه البدني والتأهيلي، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار إلى أن حمزة المثلوثي يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيقوم بعمل أشعة على موضع إصابته من أجل تحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.