نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوساكا توافق على الحجر الصحي قبل انطلاقة الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وبعد يومين من انتهاء الحجر الصحي في أديليد الأسترالية استعدادا لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة قالت أوساكا (23 عاماً) بطلة أميركا المفتوحة للصحفيين اليوم الأحد إنها مستعدة للخضوع للحجر الصحي من جديد من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو في بلادها.

وأضافت اللاعبة اليابانية "بناء على شعوري الن فإنني لا أمانع في البقاء في غرفتي لمدة أسبوعين من أجل اللعب في الأولمبياد. لم أشارك في الدورة الأولمبية السابقة والمنافسة في دورة طوكيو سيكون لها معنى خاص بالنسبة لي. اهتمامي ينصب على السلامة العامة للجميع لأن البلاد ستكون مفتوحة".

ولم تشارك أوساكا في أي بطولة رسمية منذ فوزها في نهائي أميركا المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي وقالت إنها تتطلع إلى ممارسة التدريبات للعودة إلى لياقة المباريات خلال الأسبوع الحالي من خلال المشاركة في بطولة جيبسلاند الإعدادية في ملبورن بارك استعداداً لخوض مباريات أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في نفس الموقع.