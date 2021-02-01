نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مواجهات نارية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غداً الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث ستقام خمس مباريات فقط بالمجموعة.

حيث يستضيف الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فريق حلوان العام صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط، في مباراة قوية لكلا الفريقين.

ويخرج كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.

بينما يستضيف جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ويخرج العياط صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة لملاقاة الإتصالات المتصدر برصيد 29 نقطة، فى مباراة قوية بين الفريقين.

ويستضيف المعادي صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة فريق الصف صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

بينما أعلنت لجنة المسابقات، تأجيل ثلاث مباريات بالدوري، وهم: جولدي وأكتوبر، بشتيل والقومي، وأوسيم ومستقبل وطن، بسبب ارتباط القومي وجولدي ومستقبل وطن بمباريات الدور الثالث بكأس مصر.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 29 نقطة

2- القومي 22 نقطة

3- كاسكادا 22 نقطة

4- العياط 19 نقطة

5- المعادي 17 نقطة

6- أبو النمرس 17 نقطة

7- البدرشين 14 نقطة

8- جولدي 12 نقطة

9- بشتيل 12 نقطة

10- جينيس 11 نقطة

11- مستقبل وطن 9 نقاط

12- الصيد 9 نقاط

13- حلوان العام 9 نقاط

14- الصف 8 نقاط

15- أكتوبر 8 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط