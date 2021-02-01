مواجهة قوية للواسطى وإبشواي وسنورس ومركز شباب القيوم بالجولة العاشرة بالقسم الثالث

ومن المقرر أن يلتقي فريق الواسطى مع مركز شباب طامية باقوى مباريات المجموعة خاصة فى ظل تواجد احمد الجيوشى بالإدارة الفنية للواسطى ورمضان رجب بالإدارة الفنية لطامية .

ويحتل الواسطى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 15 نقطة .

ويحل ابشواى صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط ضيفا على فريق ببا صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط .

ومن لقاء من نوع خاض، يواجه فريق رأس غارب شقيقة فريق عاملين غارب في ديربي مرتقب، حيث يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 12 نقطة فيما يحتل راس غارب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط .