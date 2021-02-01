نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر في التشكيل الأساسي بالمباراة المقبلة أمام الدحيل القطري.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويفكر موسيماني في إشراك أكرم توفيق في مباراة الدحيل القطري في مركز الظهير الأيمن تحسبا لعدم جاهزية محمد هاني الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

ويأتي تفكير موسيماني في الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن خاصة وأنه لعب في هذا المركز مع الفريق الأحمر في الدوري قبل ذلك، ويجيد اللعب في هذا المركز.