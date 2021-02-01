مصدر يحسم موقف حسين الشحات من المشاركة أمام الدحيل القطري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف حسين الشحات من المشاركة أمام الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، استقر على عدم الدفع بلاعب الفريق حسين الشحات بصفة أساسية أمام الدحيل القطري، بسبب عدم جاهزيته الكاملة، حيث لم يخوض المران الأول للأهلي على قطر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف المصدر، أن كهربا هو البديل الأقرب للشحات للبدأ في هذه المباراة بجوار محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في أولى مباريات المونديال.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة 2006 من بطولة كأس العالم للأندية بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البروزنزية.