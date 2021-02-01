نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يعلق على إنجاز صلاح القياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على إنجاز محمد صلاح مع الريدز بعد نجاحه في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفاً على الأقل في أربعة مواسم مختلفة، منذ فعلها الأسطورة إيان راش، وذلك بعدما سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد.

رفع صلاح رصيده إلى 21 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، وأكد كلوب أن اللاعب المصري يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

وقال كلوب للصحافيين: "أنا غير مندهش، أعمل بشكل يومي معه وهو لن يتوقف أبداً عن امتلاك رغبة هائلة في تسجل الأهداف".

وسجل صلاح الهدف الأول بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، ليهز الشباك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 ديسمبر ، وينهي 6 مباريات دون هدف في هذه المسابقة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني بعدما استحوذ على تمريرة طويلة، ومهدها لنفسه بمهارة فائقة، ثم سدد من مدى قريب.

وقال كلوب: "لاعب من طراز رفيع، ولا يوجد أي شك في ذلك، قلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو المحاولة مجدداً، يجب اتخاذ قرارات جيدة، أو قرارات أفضل".

وأضاف: "الهدف الأول جاء من لقطة تتميز بالذكاء، وفي الأسابيع الأخيرة الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية، هدف ممتاز".

وسجل راش 20 هدفاً أو أكثر في 6 مواسم من 1981 وحتى 1987.