نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين لهدف فى لقاء قوي بين الفريقين.

وكان كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان قادوا برشلونة لفوز مهم على أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة من الليجا الإسبانية ليحقق الفريق ثلاث نقاط هامة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ضمن مباريات الجولة ال 22 من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

بينما سيواجه برشلونة فريق غرناطة ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم.