نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة للجماهير بعد أن أكد تحسن حالته واقترابه من العودة قريبًا إلى التدريبات الجماعية، بعد اجتيازه برنامج العلاج الطبيعي خلال الساعات الماضية؛ للتعافي من آلام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء المشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة.

وقال: «الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وأمس بدأت تدريبات الجري الخفيف، وإن شاء الله سأكون موجودًا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية؛ لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدا».

وأشار هاني إلى أن الأهلي يشارك في المونديال ممثلًا عن إفريقيا كلها، وليس مصر فقط، وهو ما يشعل حماس الجميع من أجل تقديم عروض قوية تليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي العظيمة.

وأضاف: «ندرس فريق الدحيل القطري بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا؛ من أجل استكمال المشوار بنجاح».

وواصل: «بالطبع مباراة بايرن ميونيخ - حال مواجهته - تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تماما التفكير فيه في الوقت الراهن، خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة خطوة، وبوصلة تركيزنا الآن موجهة إلى مباراة الدحيل القطري فقط».

واختتم هاني تصريحاته بالتأكيد على فخر لاعبي الأهلي واعتزازهم بجماهيرهم الوفية التي حضرت إلى مطار الدوحة لاستقبال الفريق، مشددًا على أن الفريق يفتقد بشدة جماهيره العظيمة، ويتمنى عودتها إلى الملاعب من جديد، واستمرار دعمها الذي يمنح الفريق الكثير من الثقة والدوافع للفوز بالبطولات وتحقيق الأرقام القياسية.