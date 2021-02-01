نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيي الدرع: سأتجه للاحتراف الأوروبي خلال الفترة الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن نادي هليوبوليس يمتلك قاعدة قوية من الناشئين في كرة اليد منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى أن العديد من النجوم خرجوا من هذا النادي.

وتابع الدرع في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تدربت سباحة وكرة ماء وكرة يد منذ صغر سني، لكني تعلقت بكرة اليد بشكل أكبر بكثير".

واستكمل، "أعتقد أنني وصلت لمرحلة يجب أن أتجه بها للاحتراف الأوروبي، لتحقيق تجربة أكثر نجاحًا".

وواصل، "على الرغم من فارق سن، الطيار وكاتونجا أكملا أدوار بعضهما البعض بشكل أكثر من رائع، وتألقهم أضاف لنا الكثير في مونديال اليد".