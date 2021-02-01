أرسنال يسعى لضم صفقة ثامنة في اللحظات الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية

يعتبر جدول الانتقالات داخل أرسنال الأكثر ازدحاما في موسم الانتقالات الشتوية بالدوري الإنجليزي.

يسعى مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، لتدعيم صفوف النادي بهدف محاولة التنافس على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وأتم الجانرز سبع صفقات انتقال حتى الآن، بينما يسعى إلى الثامنة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وافق كلا من مسعود أوزيل وسوكراتيس على إنهاء عقدمها مع النادي والانتقال الى فنارباخشة، وأوليمبيكوس، في بداية فترة الانتقالات، بينما انتقل كولاسيناكا الى نادي شالكة على سبيل الإعارة، وويليام ساليب الى نادي نيس الفرنسي ليكمل الموسم معه.

وينضم المدافع التونسي الشاب، عمر ريكيك، البالغ 19 عاما، الى صفوف أرسنال قادما من هيرتا برلين بصفقة قدرت ب 1 مليون يورو وبعقد يمتد ل 5 سنوات.

وأيضا أضاف أرتيتا للجانرز صفقتين قويتين على سبيل الإعارة، حارس مرمى نادي برايتون، مات ريان، وصانع ألعاب نادي ريال مدريد، مارتين اوديجارد.

بينما يرصد ردار أرتيتا لاعب الدوري الإسكوتلندي، المدافع جوش دويج، صاحب الـ 18 ليضمه الى جدول صفقات الجانرز في اليوم الأخير قبل غلق باب الانتقالات.

حقق جوش موسم رائع مع فريقه بتقديم أداء مميز ومستوى ثابت في جميع المشاركات.