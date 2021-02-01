تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل.
تفقد صبحي ملعب الكرة بعد الانتهاء منه،وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.
أكد صبحي إنه تابع بنفسه الإنتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائري الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفسًا لساكني المنطقة، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من اجل توفير افضل خدمه للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد ملعب الكرة بحديقة الطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.