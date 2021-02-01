وزير الشباب والرياضة يتفقد ملعب الكرة بحديقة الطفل

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل.

تفقد صبحي ملعب الكرة بعد الانتهاء منه،وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.

أكد صبحي إنه تابع بنفسه الإنتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائري الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفسًا لساكني المنطقة، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من اجل توفير افضل خدمه للمواطنين.