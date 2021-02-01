بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

طالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة،لاعبه باسم مرسي بالانتظام فى التدريبات سريعا بداية من اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل فى إطار اللقاء المؤل بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .

وينوى إيهاب جلال الاعتماد على باسم مرسي فى تشكيل المقاصة الأساسي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على قيادة هجوم الفريق خاصة بعد رحيل مروان حمدى ورجب عمران مهاجمى الفريق إلى الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الترتيب .

وكان باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وقع أمس على عقود انتقاله لنادي المقاصة لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن اللاعب كان تلقى عروضا من أندية الاسماعيلي وسموحة بخلاف المقاصة إلا أنه فضل الانتقال للنادي الفيومي في الفترة الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للمقاصة في جلسة مع سيد متولي مدير التعاقدات بالنادي الفيومي ووليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.