الأربعاء.. انطلاق المهرجان التنافسي الأول للإسكواش بنادي النادي باكتوبر

عقد أمس الأحد، بمجمع ملاعب الإسكواش بنادي النادي، الجهاز الفني والإداري لقطاع الإسكواش، اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا للمهرجان التنافسي الأول للاسكواش، الذي ينطلق الأربعاء المقبل.
تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المهرجان، حيث يشارك أكثر من 70 لاعبا ولاعبة من الاعمار والمستويات المختلفة، بالإضافة الى مشاركة أولياء الأمور من أعضاء النادي، وتم التشديد خلال الاجتماع على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات الطبية، وذلك لمكافحة العدوى والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
حضر الاجتماع، الكابتن كريم التوجي المدير الفني، محمود السعدني المدير الإداري، معتز رمضان مدرب، حسن مصطفى مدرب، محمد مصطفى مدرب، نادر مخلوف مدرب، عمرو ثابت مدرب، مصطفى الصناديلي مدرب، محمود راتب لياقة بدنية، عبدالله عماد إداري.
يذكر أن إقامة ذلك المهرجان يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يهدف لدعم النشاط الرياضي بمشاركة كل الأعمار السنية بشكل فعال وخلق روح التنافس الرياضي بين اللاعبين.
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