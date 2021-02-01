بيراميدز يقيد صفقاته الشتوية فى قائمته الإفريقية

قرر مسئولو بيراميدز قيد الأورجويانى دييجو رولان وأسامة جلال فى القائمة الأفريقية استعدادا لخوض الدور المقبل من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نادى راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى فى دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الذهاب يوم 14 فبراير الجارى فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 21 من نفس الشهر

وكان بيراميدز أعلن تعاقده فى الميركاتو الشتوى الماضي مع الثنائى أسامة جلال من نادى إنبى والنجم الدولى الأوروجويانى دييجو رولان لدعم صفوف ألفريق فى ألفترة المقبلة.

ويعد رولان واحدا من نجوم منتخب أوروجواى فى السنوات الماضية فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتكلها ومشاركته فى العديد من البطولات القارية الكبري .

ويمتلك دييجو رولان صاحب الـ 27 عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.

ويجيد رولان دور المهاجم الصريح بجانب الجناح الهجومي، وسجل اللاعب هدفين مع ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا هذا الموسم خلال 4 مباريات خاضها مع الفريق.

وتعاقد بيراميدز مع الأوروجويانى رولان في ظل تحفظ المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني على أداء المهاجم الغاني جون أنطوي ورغبته في استقدام لاعب أجنبي مميز.