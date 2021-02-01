إدارة الأهلي تحفز اللاعبين قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الدحيل القطري، بمونديال الأندية.

واستقر بيبو بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على رصد مكافآت خاصة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة وتحقيق الفوز خلال أول لقاءات البطولة.

ويهدف النادي الأهلي، لتحفيز نجوم الفريق بالمقاتلة من أجل تحقيق الفوز والعبور لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي البطولة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنتظر جماهير وعشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والتي يشارك بها المارد الأحمر للمرة السادسة في تاريخه.

ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بطولة كأس العالم للأندية بالفترة من 4 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.

ويلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في أولى مباريات البطولة يوم 4 فبراير على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، بدور الثمانية.