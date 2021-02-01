نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راموس يفكر في فريقه الجديد تحسبًا لرحيله عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد، ما زال يفكر في فريقه الجديد، تحسبًا لرحيله عن الفريق الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، نهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الميرنجي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مفاوضات راموس مع ريال مدريد وصلت إلى طريق مسدود، واللاعب سيوقع مجانًا مع ناديه الجديد في يوليو المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن وكيل راموس يفضل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل عدم اقتناع النجم الإسباني بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، أن هناك عددًا قليلًا من الأندية تستطيع دفع راتب راموس الذي يتخطى 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهم مانشستر سيتي وليفربول.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد هو الوجهة المفضلة لراموس، في ظل رغبة الشياطين الحمر" في التعاقد مع اللاعبين أصحاب الخبرات.