نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أولى مباريات مصطفي محمد مع جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي، بشكل رسمي، ضمن الانتقالات الشتوية المنقضية.

وتعاقد جالطة سراي التركي مع مصطفى محمد، بعقد يمتد إلى موسم ونصف على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وكان مصطفى محمد سافر أمس الأحد إلى تركيا من أجل بدء مشواره الاحترافي في الدوري التركي.

ومن المنتظر أن يشارك مصطفى محمد، لأول مرة مع جالطة سراي التركي، أمام نظيره باشاك شهير، المقرر لها غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

ويحتل فريق جالطة سراي التركي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة.