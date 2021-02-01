نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مساء أمس الأحد، منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة توتنهام أمام برايتون بهدف دون رد.

وشهدت الجولة فوز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز مانشستر سيتي أيضًا على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

وشهدت الجولة أيضًا تعادل مانشستر يونايتد سلبيًا مع آرسنال، في حين فاز تشيلسي على بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1 مانشستر سيتي، 44 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 41 نقطة.

3 ليفربول، 40 نقطة.

4 ليستر سيتي، 39 نقطة.

5 وست هام، 35 نقطة.

6 توتنهام، 33 نقطة.

7 تشيلسي، 33 نقطة.

8 إيفرتون، 33 نقطة.

9 أستون فيلا، 32 نقطة.

10 آرسنال، 31 نقطة.

11 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

12 ليدز، 29 نقطة.

13 كريستال بالاس، 26 نقطة.

14 ولفرهامبتون، 23 نقطة.

15 نيوكاسل، 22 نقطة.

16 بيرنلي، 22 نقطة.

17 برايتون، 21 نقطة.

18 فولهام، 14 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 12 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 8 نقاط.