نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تجري مسحة طبية جديدة اليوم الاثنين داخل مقر الإقامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في قطر، مسحة طبية جديدة اليوم الاثنين، داخل مقر إقامتها.

وتأتي تلك الخطوة في ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني، أمس الأحد على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز

الفني خلال المران على تدريبات الكرة؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.