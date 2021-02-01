نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس فيجو يعلق على واقعة تسريب عقد ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي لويس فيجو لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، على واقعة تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالوني.

وقامت صحيفة "الموندو" المدريدية اول امس السبت، بنشر عقد ليونيل ميسي بكافة تفاصيله، الذي وقعه في صيف عام 2017 مع برشلونة وينتهي في صيف عام 2021.

ونشر لويس فيجو صورة غلاف صحيفة "الموندو"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها "مستشارو ميسي يستحقون تمثالًا.. إدارة برشلونة لا يمكن مقارنتها إلا بإدارة جاسبارت".

وكان فيجو رحل عن البارسا في صيف عام 2000 لينتقل الي الغريم ريال مدريد، في عهد الرئيس الأسبق خوان جاسبارت، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

يذكر ان الصحيفة قالت ان عقد ليونيل ينص على تقاضيه، 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن صاحب الـ 33 عامًا حصل على 92% فقط من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.