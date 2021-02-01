نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة جديدة للهلال بعد خسارة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضربة موجعة جديدة عقب أيام من خسارة بطولة السوبر السعودي على يد فريق نادي النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء خلال الأسبوع المنصرم.

وإنتهى موسم سلمان الفرج نجم الزعيم بعد أن تأكدت إصابته بإلتواء شديد في الكاحل وسيتم عرض التقرير الخاص به على طبيب مختص في إصابات الملاعب لتحديد طريقة العلاج وطبيعتها.

وكان الفرج قد غادر لقاء السوبر السعودي يوم السبت ضد النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي من المنتظر أن تصل مده غيابه إلى أربعة أشهر.