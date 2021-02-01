ياسر إدريس يعلن تأييده لحسين مسلم رئيساً للاتحاد الدولى للسباحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس ادارة الاتحاد المصري السباحه برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية تأييده للسيد حسين المسلم النائب الأول للاتحاد الدولي للسباحه، للترشيح رئيساً لمحلس ادارة الاتحاد الدولي للسباحة.

حيث التقى إدريس بالسيدحسين المسلم النائب الأول للاتحاد الدولي للسباحه و أمين سر اللجنه الأوليمبية الكويتيه ومدير عام المجلس الأوليمبي الآسيوي الذى حضر إلى القاهرة بدعوة من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور المباراة النهائية لبطوله العالم لكره اليد رقم 27 والتى اسدل الستار عنها مساء أمس الأحد.

واستقبل الدكتور حسن مصطفي ظهر اليوم حسين المسلم وياسر إدريس وتبادلا الدروع التذكارية مع المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه وعضو اللجنه الأوليمبية المصريه ورئيس لجنه الأنديه والهيئات الرياضيه باللجنه الأوليمبية وعضو الاتحاد الإفريقي.

وأهدى حسين مسلم درعى اللجنة الأوليمبية الكويتية لمصطفى وإدريس ، وتبادل الجميع الحديث الذى استمر أكثر من ساعة كاملة.

وأعلن إدريس تأييده الكامل للسيد حسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولي فى الإنتخابات المقبلة.