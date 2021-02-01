نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة سادسة بكورونا في صفوف سائقي فورمولا 1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بيير جاسلي سائق ألفا تاوري، إن نتيجة فحص كوفيد 19 جاءت إيجابية، ما يعني أن ستة سائقين من بين 20 سائقا في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا.

وأعلن السائق الفرنسي، الذي نشر مؤخرا عدة صور خلال المران في دبي، عن إصابته بالفيروس عبر تويتر.

وكتب جاسلي "أريد إبلاغكم أن نتيجة فحص كوفيد-19 جاءت إيجابية، لقد أبلغت جميع من خالطتهم خلال الأيام الأخيرة.. أعزل نفسي حاليا وسأتبع بروتوكولات سلطات الصحة المحلية، أشعر أني على ما يرام وسأواصل تنفيذ خطة مراني من المنزل خلال فترة العزل".

وسبق أن أصيب أيضا المكسيكي سيرجيو بيريز والكندي لانس سترول والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ولاندو نوريس وشارل لوكلير منذ بدء الجائحة.

وأصيب نوريس ولوكلير بعد قضاء بعض الوقت في دبي أيضا.