نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمع زد الرياضى يدعم رياضة الإسكواش بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ضوء حرص مجمع زد الرياضي على إدخال العديد من الرياضات وإعداد جيل جديد من الرياضيين المدربيين على أعلى مستوى ،سيتم افتتاح أكاديمية زد للاسكواش بمجمع زد الرياضي بالشيخ زايد في منتصف شهر فبراير الجاري،وإيماناً بأهمية إحتراف الرياضات أعلن مجمع زد عن رعايته لعدة بطولات محلية وعالمية.

ويستهدف مجمع زد الرياضي، من إنشاء أكاديمية للاسكواش، اكتشاف مواهب جديدة وتنميتها بأحدث التدريبات من خلال استقدام أفضل المدربين في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريب حديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين يساهمون في رفع مستوى اللعبة، وفي الوقت نفسه المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية والدولية.

و استحضاراً لنجاحات كابتن عمر عبد العزيز و تاريخه الحافل في رياضة الاسكواش، فقد استعان مجمع زد بكابتن عمر عبد العزيز كرئيس لقطاع الاسكواش، والذي يملك تاريخاً مميزاً سواء عندما كان لاعباً، حيث وصل إلى أفضل 30 PSA، واستمر لأكثر من 6 سنوات حصد خلالها 10 ألقاب دولية، أو على مستوى التدريب، حيث بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الاسكوش المصريين الناجحين منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطنى للناشئين للاسكواش.

ويدعم تحقيق هدف مجمع زد، توافر 3 ملاعب للاسكواش بمجمع زد الرياضي في الشيخ زايد تمتد على مساحة 365 متر مربع، ويتم تطويرها في الوقت الحالي لتتميز بنفس مواصفات الملاعب العالمية.

وتتضمن المهام الفنية للكابتن عمر عبد العزيز بأكاديمية زد للاسكواش، التواجد بشكل يومي داخل ملاعب الأكاديمية من اجل تأهيل البراعم والناشئين حتى يصلوا إلى مستوى عالي من الاحتراف في رياضة الاسكواش.

وقال هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، إن الهدف الرئيسي من شركة زد للاستثمار الرياضي، تطوير المنظومة الرياضية في مصر من خلال اكتشاف الموهوبين من مختلف المحافظات في مصر، ومنحهم الفرصة عبر توفير أحدث المدربين والملاعب وأدوات التدريب لكي يصبحوا أبطال عالميين، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمكانة متقدمة برياضة الاسكواش، ونسعى من خلال أكاديمية زد للاسكواش، الحفاظ على هذه المكانة، وتطويرها من خلال اكتشاف أبطال جدد.

ومن جانبه أبدى الكابتن عمر عبد العزيز رئيس قطاع الاسكواش، سعادته بالانضمام لإدارة أحدث أكاديميات مجمع زد الرياضي، والذي نجح خلال الفترة القصيرة منذ إنشائه في إدخال لعبات جديدة وتطوير أخرى قائمة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بمصر، متمنياً أن تسهم أكاديمية زد للاسكواش في اكتشاف أبطال عالميين جدد باللعبة، خاصة مع توافر كافة الإمكانيات التي تؤهل لذلك.