نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من تسجيل ثنائية أمام وست هام، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد هاري كين نجم نادي توتنهام في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدف، بالتساوى مع زميله في الفريق سون هيونج مين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 11 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 9 أهداف.

واتكنس، أستون فيلا، 8 أهداف.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 7 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 7 أهداف.