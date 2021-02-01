نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مباريات هامة لتلا وميت خلف وميت خاقان وعرب الرمل ومركز شباب بطا بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية من عصر غداً الثلاثاء، 6 مباريات في إطار الجولة الثانية عشر، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، للموسم الحالي 2020-2021.

ومن المقرر أن يستضيف فريق فاقوس، صاحب المركز الثالث برصيد نظيرة فريق مركز شباب تلا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويلتقي فريق مركز شباب ديرب نجم مع فريق نادي أبو كبير، ويحل فريق ميت خاقان ضيفاً على مركز شباب عرابي.

ويخوض فريق مركز شباب بطا مواجهة هامه مع نادي ديرب نجم، كما يلعب ميت خلف مع الشرقية.

وتأجل لقاء مركز شباب أبو حماد مع غزل شبين بسبب مشاركة الأخير في الدور الثالث لكأس مصر.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 24 نقطة

2- الشرقية 23 نقطة

3- فاقوس 21 نقطة

4- ميت خلف 19 نقطة

5- ميت خاقان 15 نقطة

6- تــــلا 15 نقطة

7- ابو حماد 14 نقاط

8- أبو كبير 13 نقطة

9- منوف 10 نقاط

10- بطا 10 نقاط

11- غزل شبين 10 نقاط

12- عرب الرمل 7 نقاط

13- شباب عرابي 5 نقاط

14- ديرب نجم 4 نقاط

15- شباب ديرب نقطتين