وأضاف في تصريحات لـ موقع ناديه، أن الفريق لأول مره تأهل لـ بطولة كأس العالم للأندية لذلك فاللاعبين حريصيون على بذل قصارى الجهد لإسعاد الجماهير وتحقيق انجازات رائعة.
وتابع أن الفريق سيقدم اداء مختلف عن ادائه خلال الفترة الماضية خاصة وأن كل الفرق المتأهلة فرق كبيرة ولديها للاعبين على أعلى مستوى، مشددا أن الفريق يمثل الكرة القطريه لذلك لابد وأن يكون تمثيل مشرف.
وأكمل أن الجماهير لديها دور هام في تلك البطولة حيث يجب عليها الدعم والمساندة للفريق، مشددا ان الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير اللاعب رقم 12.. قائد الدحيل: مصرون على الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي البطولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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