واضاف ناجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الدحيل يمتلك إمكانيات غير عادية مشددا على أن الأهلي يجب أن يخوض المباراة بحرص وتركيز شديدين.
واضاف أن الأهلي فريق كبير قادر على تخطي عقبه الدحيل والتأهل لـ نصف نهائي البطولة.
أما عن مركز حراسه المرمى في الدوري المصري فأكد أن محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك يقدمان أداء رائعا مع فرقهما مشددا أن ابوجبل تمكن من فرض نفسه أمام حراس كبار مثل عواد وجنش.
واضاف أن احمد الشناوي حارس بيراميدز مميز ويمتلك إمكانيات رائعة ولكنه بحاجه لمن يستفز إمكانياته الفنية حتي يعود لمستواه.
واضاف أن شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز يمتلك إمكانيات رائعة و يقدم أداء جيدا مشددا أن الأخطاء أمر وارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد ناجي يقدم روشتة فوز الاهلي أمام الدحيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.