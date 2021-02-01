7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

اعلنت إدارة نادي المقاصة عن نجاحها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد 7 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات الفنية للفريق بناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.

واكد سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة ومدير التعاقدات ان المقاصة دعم صفوفه بـ7 صفقات مع اغلاق فترة الانتقالات الشتوية ، وهم: اللاعب باسم مرسي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة، وذلك في خط هجوم الفريق.

واضاف متولي ان المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، بجانب مدافع الشرطة طه جمعة والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

واكمل متولي ان المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر ، وتم قيد هؤلاءاللاعبين في قائمة المقاصة قبل اغلاق القيد الشتوي ليلة امس.

واوضح العميد سيد متولي ان قائمة المقاصة خلت من لاعبين اثنين فقط، هما مروان حمدي الذي انتقل بشكل نهائي إلى الزمالك، ورجب عمران الذي انضم لصفوف سيراميكا كيلوباترا بشكل نهائي أيضا.