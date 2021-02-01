نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الدحيل القطري في أولي مبارياته، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر يوم الخميس المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الدحيل، علي ملعب المدينة التعليمية، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، يوم 4 فبراير الحالي، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت قطر.

ومن المتوقع ان يدخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان الأهلي تأهل إلي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه كونه بطل أفريقيا، حيث تأهل إليها خمس مرات في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

يذكر ان المارد الأحمر توج بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 27 نوفمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي، بنتيجة 2-1.