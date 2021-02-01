نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق نادي الأهلي يوم الخميس لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت قائمة نادي الدحيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمد البكري، خليفة أبا بكر، صلاح زكريا.

خط الدفاع: محمد موسى، علي مال الله، أحمد ياسر المحمدي، المهدي بن عطية، بسام الراوي، إسماعيل محمد، سلطان البراك، علي عفيف، عاصم ماديبو.

خط الوسط: لويز جونيور، كريم بوضياف، عبد الله الأحرق، خالد محمد، علي كريمي.

الهجوم: إدميلسون جونيور، مبارك حمزة، المعز علي، مايكل أولونجا، محمد مونتاري، دودو.

يُذكر أن الدحيل يشارك في البطولة بصفته صاحب الأرض والمضيف فيما يلعب النادي الأهلي بعد حصوله على لقب دوري ابطال أفريقيا.