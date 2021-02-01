استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، قائمة الدحيل القطري لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري. وضمت قائمة الدحيل القطرى المشاركة فى كأس العالم للأندية كلا من: حراسة المرمى: محمد البكري وخليفة أبو بكر وصلاح زكريا. خط الدفاع: محمد موسى وعلي مال الله والمهدي بن عطية وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي وإسماعيل محمد. خط الوسط: لويس مارتن جونيور وكريم بوضياف ومبارك شنان وعبد الله الأحرق وسلطان آل بريك وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم مادبو وعلي كريمي. خط الهجوم: المعز علي وميشيل إيلونجا ومحمد مونتاري ودودو وادميلسون جونيور. وقرر الجهاز الفنى للدحيل القطري استبعاد 5 لاعبين من قائمة الفريق وهم :أحمد معين ومحمد عياش وعبد الرحمن مصطفى وطه ديابو وجاسم المهيري. ومن المقرر أن يلتقى الدحيل القطري مع الأهلى فى مباراه الأولى بمونديال الأندية مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات ربع نهائى المسابقة.

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