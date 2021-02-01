نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة عبد الشافي للمشاركة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء أصبح قريبًا من العودة إلى الملاعب في الفترة المقبلة.

وبدأ عبد الشافي في المشاركة في تدريبات الفارس الأبيض بشكل خفيف خلال الفترة الأخيرة استعدادًا لعودته مرة أخري إلى الملاعب بعد الإصابة التي لحقت بِه مؤخرًا.

وكان محمد عبدالشافي قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة أثناء مشاركته في مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي و تسببت الإصابة في غيابه عن الزمالك لفترة طويلة.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 23 نقطة ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة.